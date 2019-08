Robotmaaier gestolen ADPW

27 augustus 2019

In de Hulstbergstraat in Meerbeek werd het afgelopen weekend een robotmaaier uit een tuin gestolen. Onbekenden klommen ’s nachts over de omheining van de tuin en namen de maaier en zijn laadstation mee. Een buur werd gewekt door het alarm van de maaier dat afging en zag nog een voertuig wegrijden in de richting van de Wijnegemhofstraat. De politie doet verder onderzoek naar de feiten.