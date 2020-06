Renovatie De Boemerang klaar op 1 september, maar verhuis nog niet voor meteen Robby Dierickx

25 juni 2020

15u34 1 Kortenberg Op 1 september zouden de leerlingen van de lagere school van De Boemerang in Meerbeek naar hun gerenoveerd kloostergebouw moeten verhuizen en zouden de kleuters hun intrek in de nieuwbouw moeten nemen, maar door het coronavirus is die dubbele verhuisoperatie uitgesteld. De werken zullen op 1 september wel klaar zijn, het eerste deel van de verhuis staat ten vroegste pas voor de herfstvakantie gepland.

“De werken aan de renovatie van het kloostergebouw liepen door het coronavirus vertraging op”, zegt onderwijsschepen Ann Vannerem (CD&V). “Hoewel de werkzaamheden op 1 september klaar zullen zijn, zullen de leerlingen van de lagere school nog wat langer moeten wachten op hun terugkeer naar het kloostergebouw en zullen ze dus nog wat langer dan gepland in de toekomstige kleuterklassen moeten blijven. Er zal immers niet voldoende tijd meer zijn om de verhuisoperatie voor de eerste schooldag af te ronden. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze in de herfstvakantie kunnen verhuizen.”

Likje verf

Sinds begin dit schooljaar krijgen de leerlingen van de lagere school les in de nieuwbouw in de Alfons Dewitstraat, die binnenkort als kleuterschool dienst moet doen. “Wanneer de kleuters, die nu nog in de oude gebouwen in de Dorpsstraat zitten, naar de nieuwbouw kunnen verhuizen, is nog niet duidelijk”, aldus nog Vannerem. “Aangezien de leerlingen van de lagere school pas in de herfstvakantie de toekomstige kleuterklassen verlaten en we de lokalen nog een nieuw likje verf willen geven, zal dat in die vakantie nog niet lukken. De kerstvakantie is door de feestdagen dan weer niet de ideale periode om te verhuizen. We zullen in de zomervakantie samen met de directie bekijken wat mogelijk is.”