Regenweer verstoort planning belijningswerken De Walsplein RDK

05 september 2019

16u31 0

Door het regenweer heeft een aannemer de geplande belijningswerken op het De Walsplein in Kortenberg niet kunnen uitvoeren. De werken stonden donderdagmiddag na de wekelijkse markt gepland, maar werden op het laatste moment geannuleerd. Onder voorbehoud van beter weer zullen de werken volgende week donderdag plaatsvinden. Daardoor zal er uitzonderlijk een hele dag een parkeerverbod gelden op het De Walsplein: in de voormiddag door de wekelijkse markt en in de namiddag door de belijningswerken.