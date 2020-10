Provincie lanceert ‘Mysterieuze Bossen’: bosspektakel en -activiteiten voor jong en oud Robby Dierickx

09 oktober 2020

14u13 0 Kortenberg Op zaterdag 17 oktober geeft de provincie Vlaams-Brabant het startschot van het project ‘Mysterieuze Bossen’. Zeven opeenvolgende zaterdagen staan evenveel spektakelwandelingen op verschillende locaties gepland. De wandelingen vinden in Bertem, Bierbeek, Halle, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren plaats.

Tijdens de verschillende wandelingen werken de provincie en haar partners een project uit waarbij alle zintuigen van de deelnemers geprikkeld worden. “We voorzien professionele uitlichting van boselementen, mysterie door een mistige sfeer, bosgeuren die extra waarneembaar zijn, bosgeluiden die versterkt worden en magische gekleurde bellen die de kinderen in een droomwereld doen belanden”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “De campagne legt voor onze buitengewone mooie bossen een magische laag over het bestaande aanbod aan bosactiviteiten maar voegt ook een eigen dimensie toe door de organisatie van specifieke mysterieuze bossen. Het is een mooie manier om toeristen in het herfstseizoen naar de Groene Gordel te lokken. Hiermee willen we de lokale economie de nodige impulsen geven in deze periode van het jaar.”

De eerste van zeven wandelingen vindt op zaterdag 17 oktober in Bierbeek plaats. Nadien volgen respectievelijk Kortenberg, Halle, Tervuren, Bertem, Huldenberg en op 30 november Hoeilaart.