Provincie geeft Welzijnshuis 1.706 euro voor ‘Werkbabbels’ Robby Dierickx

22 juli 2020

08u55 0 Kortenberg Het Welzijnshuis van Kortenberg krijgt 1.706,40 euro van de provincie Vlaams-Brabant voor haar project ‘Werkbabbels’. In totaal geeft de provincie 24.045,40 euro aan taalstimulerende projecten in vijf gemeenten.

De subsidies komen er omdat anders- en meertaligheid voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit is. “Met deze subsidie ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor het Vlaams karakter. “Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro.”

In Kortenberg krijgt het Welzijnshuis een bedrag van 1.706,40 euro voor het project ‘Werkbabbels’, dat zich richt tot anderstalige werkzoekenden die er cliënt zijn. Via het project wil men deze doelgroep versterken en de nodige sollicitatievaardigheden aanleren om hun slaagkansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In de maanden september en oktober zal er wekelijks een sessie van drie uur georganiseerd worden met een tiental deelnemers. De maatschappelijk werker van het Welzijnshuis zal hierbij aanwezig zijn om zo de drempel te verlagen voor de doelgroep.

Groep INTRO neemt de uitvoering van dit project op zich.