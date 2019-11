Proefproject schoolstraat in Kwerpsebaan verlengd tot eind januari Robby Dierickx

08 november 2019

08 november 2019

Kortenberg De Kwerpsebaan in Erps-Kwerps zal ter hoogte van gemeenteschool De Klimop al zeker tot eind januari een schoolstraat blijven net voor en net na schooltijd. Het proefproject wordt met drie maanden verlengd.

Tijdens de werken aan de spoorwegbrug in de Zavelstraat van vorige maand werd de schoolstraat in de Kwerpsebaan getest. Dat proefproject kwam er in samenspraak met de gemeente, gemeenteschool De Klimop en lokale politie HerKo omdat men verwachtte dat heel wat automobilisten voor de Kwerpsebaan zouden kiezen in de periode waarin de Zavelstraat afgesloten was. De schoolstraat werd als positief ervaren en daarom werd beslist om de Kwerpsebaan ook de komende maanden tot schoolstraat om te vormen op bepaalde uren, ook nu de Zavelstraat opnieuw open is voor het verkeer.

Concreet zal de Kwerpsebaan tussen de Oudebaan en Vrededal tot en met 31 januari volgend jaar verkeersvrij gemaakt worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 9 uur en van 15.15 tot 16 uur. Op woensdag is dat van 8.15 tot 9 uur en van 11.30 tot 12.15 uur. Bewoners die in het afgesloten gedeelte wonen, mogen de straat wel nog steeds in- en uitrijden. Anderen moeten omrijden. Bussen van De Lijn moeten eveneens een omleiding volgen wanneer de Kwerpsebaan afgesloten is.