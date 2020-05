Prinsendreef voortaan elke zondag verboden voor gemotoriseerd verkeer Robby Dierickx

25 mei 2020

11u31 0 Kortenberg Het schepencollege van Kortenberg heeft beslist om de Prinsendreef in Everberg voortaan elke zondag af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Met die maatregel wil de gemeente de veiligheid voor wandelaars en fietsers verhogen.

Door de coronamaatregelen gaan we tegenwoordig massaal naar buiten om te wandelen en te fietsen. Zo ook in de Prinsendreef in Everberg. Omdat in Kortenberg slechts weinig autovrije wegen zijn waar wandelen op een veilige en rustige manier mogelijk is, heeft de gemeente beslist om de Prinsendreef voortaan van zaterdagavond 22 uur tot zondagavond 22 uur autovrij te maken tussen de Bankstraat en de Minneveldstraat. Al het gemotoriseerd verkeer wordt er verboden. De maatregel geldt al zeker tot begin juli.