Prinsendreef dicht door mogelijk stormweer

04 juni 2019

De gemeente Kortenberg heeft beslist om de Prinsendreef in Everberg af te sluiten als gevolg van het aangekondigde stormweer dat dinsdagavond en -nacht over ons land trekt. De dreef, die door het bos van Kortenberg loopt, is omgeven door bomen, waardoor de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. De straat is al zeker tot woensdagochtend 8 uur dicht. Als de weersomstandigheden het toelaten, dan gaat de dreef na 8 uur opnieuw open. Om veiligheidsredenen raadt de gemeente de inwoners ook aan om zich de komende uren in het Park van de Oude Abdij te begeven. Het park wordt er voorlopig wel niet afgesloten.