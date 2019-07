Prinsendreef afgesloten door mogelijk stormweer KAR

19 juli 2019

De Prinsendreef in Kortenberg is afgesloten voor alle verkeer omdat er zaterdag storm verwacht wordt. Als de weersomstandigheden het toelaten wordt de dreef zaterdag om 18 uur opnieuw opengesteld. Om veiligheidsredenen wordt voorlopig ook afgeraden om zich in het Park van de Oude Abdij te begeven, meldt de politie.