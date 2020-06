Prachtig graffitikunstwerk verwelkomt leerlingen De Regenboog bij heropstart Robby Dierickx

04 juni 2020

13u34 3 Kortenberg Op vrijdag worden alle 650 leerlingen van gemeenteschool De Regenboog in Kortenberg opnieuw verwacht, al zullen ze in 29 bubbels onderverdeeld worden. Om de harde terugkeer wat te verzachten, trommelde de directie de Mechelse graffitiartiest Smates op. Hij bracht op één van de muren een prachtige en reusachtige schildering aan, die voor rust moet zorgen.

“Een hoopvolle jongen (leerling?) die tegen de trap leunt van het schoolgebouw en wegdroomt bij een mooie, kleurrijke, warme en gezonde wereld. Een wereld die nu fel afsteekt tegen de agressieve rood-witte linten, de nadars op de speelplaats en de mondmaskers bij hun opvoeders”: dat is de interpretatie van directeur Johan Vandenbergen van de Kortenbergse gemeenteschool wanneer hij naar de muurschildering in zijn school kijkt. Vrijdag verwelkomt hij opnieuw 650 leerlingen en om de terugkeer naar school wat te verzachten, schakelde hij de Mechelse kunstenaar Smates (pseudoniem van Bart Smeets, red.) in. “We wilden immers voor een verrassing van formaat zorgen”, aldus de directeur. “En dat hebben we nu letterlijk gecreëerd.” De graffitiartiest werkte meer dan een week aan het kunstwerk.

Stoet na school

Op de school zelf worden de 650 leerlingen in 29 bubbels onderverdeeld. ‘s Ochtends zetten de ouders hun kinderen op een ietwat andere manier dan normaal af, na schooltijd plant de school twee stoeten rond de gebouwen. Eerst de kleuters, nadien de leerlingen van de lagere school. Onderweg ‘overhandigt’ de leerkracht de kinderen aan hun ouders, die langs het parcours staan.