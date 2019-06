Politie zoekt man die kleren van joggend meisje (17) opensneed in Erps-Kwerps Andreas De Prycker

17 juni 2019

22u09 49 Kortenberg Een 17-jarig meisje uit Erps-Kwerps wilde zondagavond rustig een toertje gaan joggen, toen ze op haar weg een man met foute bedoelingen kruiste. De man viel het meisje aan langs achter, bedreigde haar met een mes en sneed uiteindelijk ook haar kleren open. Het meisje verweerde zich dapper en de man liep uiteindelijk weg. De politie is op zoek naar de dader, maar kon nog niet meer kwijt over het onderzoek.

“Mijn zus was zondagavond vlak voor 21 uur een rondje gaan joggen in Erps-Kwerps. Het was toen nog licht, en we gingen er vanuit dat ze binnen ongeveer een halfuurtje of een uurtje terug zou zijn. Ze had haar gsm mee. Toen ze om 22.20 uur nog steeds niet terug was, begonnen we ons zorgen te maken. Mijn mama had haar ook al een paar keer gebeld, en hoewel haar gsm wel afging, nam ze niet op. Tien minuten later ging mijn papa haar zoeken met de auto, maar toen hij vijf minuten later alleen terugkwam, belden we de politie”, vertelt zus Anna, die op dat moment erg panikeerde.

“In afwachting van de politie bleven we mijn zus bellen en sms’jes sturen, maar steeds zonder antwoord. Toen de politie kwam hebben we de situatie uitgelegd en alles verteld wat ze moesten weten. Om 23.14 uur kreeg mijn papa een telefoontje vanuit mijn zus haar gsm: een koppel had mijn zus gevonden in de Kasteelstraat. De politie was ook al op de hoogte. Haar kleren waren kapot, ze was helemaal vies en uitgeput en natuurlijk ook in shock. Ze vertelde dat ze werd aangevallen door een man die haar langs achter op de grond duwde, en vervolgens bedreigde met een mes. Met dit mes werden ook haar kleren opengesneden. Gelukkig heeft mijn zus zich kunnen verdedigen, en was de man uiteindelijk weggelopen. Hierop was mijn zus helemaal door het bos en de Lelieboomgaardenstraat gerend, tot de Kasteelstraat waar ze dan werd gevonden door die mensen die de politie en ons hebben gebeld”, zo klinkt het bij zus Anna.

Haar zus is ondertussen aan de beterhand. “Ze heeft een nacht in het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven doorgebracht en ze heeft haar verklaring afgelegd bij de politie. Haar verwondingen lijken al bij al wel mee te vallen: buiten een paar schrammen en een sneetje in haar schouder is ze okee, maar ze is natuurlijk wel erg geschrokken en gaat nu zeker veel rust nodig hebben”, meent Anna.

Dader spoorloos

Ondertussen is de dader nog steeds op vrije voeten. “De man die mijn zus heeft aangevallen is momenteel nog niet gevonden, maar we geloven erin dat dit snel gaat gebeuren. Het was een blanke man die een grijze joggingbroek droeg en een witte top zonder mouwen. Hij had kort, donker haar en sprak Frans. Vermoedelijk is hij tussen 35 en 40 jaar. Wij hopen dat de man snel gevat wordt”, zegt Anna.

Zij weet maar al te goed dat dit fout had kunnen aflopen. “We beseffen dat mijn zusje heel veel geluk, bij een ongeluk, heeft gehad, zeker omdat het echt wel duidelijk is wat de bedoelingen van deze man waren. We zijn vooral enorm opgelucht dat we ze terughebben en dat ze nu terug veilig thuis is. Er lopen jammer genoeg overal vieze mensen rond die slechte bedoelingen hebben, ook in vredige dorpen zoals Erps-Kwerps. Dus aan alle meisjes (en jongens) die ‘s avonds alleen buiten komen, wees alsjeblieft voorzichtig, neem altijd een gsm mee en vertel ook altijd aan iemand waar je heen gaat en om hoe laat je terug bent. Het kan echt je leven redden”, besluit Anna.