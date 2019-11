Politie zoekt man die in 27 seconden 3.000 euro steelt uit gokkantoor Robby Dierickx

13 november 2019

08u06 0 Kortenberg De politie is op zoek naar een man die op donderdag 29 augustus in amper 27 seconden tijd 3.000 euro stal uit het Ladbrokes-gokkantoor langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg. In het VTM-opsporingsprogramma Faroek werden dinsdagavond de camerabeelden van de overval getoond.

Op de beelden – die op donderdag 29 augustus op klaarlichte dag genomen werden – is te zien hoe een man met een zwarte kous over het hoofd plots het gokkantoor op de Leuvensesteenweg in het centrum van Kortenberg binnen loopt. Hij is ongewapend en geeft een nerveuze indruk. Druk wijzend met een vinger stuurt hij een klant naar buiten om vervolgens naar de kassierster te lopen. Hij eist meteen de inhoud van de kassa, die door de angstige kassierster geopend wordt. De dader graait zowat 3.000 euro mee en verlaat de zaak na amper 27 seconden. Nadien loopt hij de Leuvensesteenweg in de richting van Leuven op.

Nederlands met vreemd accent

Tot op de dag van vandaag is er geen spoor naar de dader. De politie hoopt via het opsporingsprogramma Faroek meer informatie over de feiten of de man te krijgen. De dader draagt een witte polo met een donkerblauwe kraag en mouwen én opvallend lange lintjes, een losse grijze broek en een lichtblauwe pet met twee gaatjes aan de zijkant. De man is struis gebouwd en sprak Nederlands met een vreemd accent.

Wie meer informatie over de zaak heeft, kan de federale politie verwittigen op 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu.