Politie zoekt getuigen van overval in bank ADPW

06 november 2019

12u30 6 Kortenberg De lokale politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) is op zoek naar getuigen van een agressieve overval in een bankkantoor op het dorpsplein in Erps-Kwerps. Die feiten vonden plaats op zaterdag 25 mei. De 24-jarige Robin werd door een onbekende man overvallen toen hij op café zijn verhuis wilde vieren met vrienden. Dat was te zien in het misdaadprogramma FAROEK op VTM.

“Het was 21.30 uur ‘s avonds. Ik wilde eerst nog geld afhalen in de bank omdat we iets wilden gaan drinken in het café op de hoek van de straat”, zegt Robin. Aan de bushalte eventjes verderop zitten twee personen. “Ik had de indruk dat die twee jonge kerels de bus wilden nemen. Maar toen ik in het kantoor geld wilde afhalen, stond een van hen achter mij”, klinkt het. Vermoedelijk volgde de dader Robin tot in het bankautomaat. Daar filmt een bankautomaat hoe hij 50 euro afhaalt. Even later komt de man van de bushalte binnen. Hij gaat pal achter Robin staan. Die heeft op dat moment niets in de gaten. Net voor Robin klaar is, zet de man een stap achteruit. Hij verbergt zijn gezicht onder een pet en een kap. Wanneer Robin naar buiten wil gaan, verspert de man hem de weg.

“Ik kon geen kant meer uit. Hij greep mij bij de keel en vroeg specifiek al mijn geld. Hij sprak vloeiend Nederlands. Het leek alsof hij een scherp voorwerp in zijn zak had steken, waardoor ik niet aarzelde en hem mijn 50 euro gaf. Ik stond perplex dat dit gebeurde in Erps-Kwerps. Die 50 euro is mijn leven niet waard. De man zei nog dat hij mij ging vermoorden als ik de politie belde”, zo getuigt Robin.

De dag nadien doet Robin aangifte bij de politie. De tweede man aan de bushalte werd niet in de bank opgemerkt. Het is dan ook niet duidelijk of hij iets met de feiten te maken heeft. Mogelijk gaat het om een getuige. De dader droeg een donkere donsjas met kap en een pet van het merk Gucci.

Heb jij iets gezien? Laat dan zeker iets weten via 0800/30300 of opsporingen@police.belgium.eu.