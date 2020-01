Politie betrapt dronken bestuurders die controle proberen te omzeilen ADPW

13 januari 2020

20u44 0

In het kader van de winter-BOB-campagne en de wintereditie van ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ van de federale en lokale politie organiseerde de politiezone HerKo zaterdagavond en -nacht op verschillende locaties in Herent en Kortenberg een alcoholactie. Van de 372 gecontroleerde bestuurders reden er twee personen onder invloed van alcohol en één onder invloed van drugs. Twee bestuurders trachtten zich te onttrekken aan de controle.

Een 38-jarige man had 0,9 promille alcohol in het bloed en diende zijn rijbewijs voor een periode van zes uur in te leveren. Aangezien hij niet woonachtig was in België, betaalde hij onmiddellijk de boete van 420 euro.

Het rijbewijs van een 39-jarige vrouw uit Kortenberg werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen aangezien zij 2,25 promille alcohol in het bloed had. Zij trachtte eerst de controle te ontkomen door een vijftigtal meter voor de verkeersactie een parking op te rijden en zich achter de gebouwen met gedoofde lichten te verschuilen.