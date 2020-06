Plantsoenbos vanaf donderdag opnieuw toegankelijk Robby Dierickx

02 juni 2020

15u08 2 Kortenberg Vanaf donderdagochtend zullen wandelaars en fietsers opnieuw het Plantsoenbos tussen Kortenberg en deelgemeente Everberg in mogen. Het bos is sinds vorige week donderdag afgesloten nadat er twee brandjes waren door de aanhoudende droogte.

De brandweer en de gemeente Kortenberg kwamen eind vorige week overeen dat alle toegangswegen tot het Plantsoenbos dicht moesten. Aanleiding waren twee brandjes eerder die week. Bij de eerste brand ging zowat 25 are bos in de vlammen op en daags nadien flakkerde het vuur nog eens op. Daarop werd beslist om het bos volledig af te sluiten. De gemeente deed dat niet alleen op vraag van de brandweer, maar ook op verzoek van de prins De Merode, de eigenaar van het Plantsoenbos.

Voetweg open

“Donderdag nemen de hoge temperaturen een duik en is het volgens de brandweer opnieuw veilig om het bos te openen”, zegt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). “Vanaf dan zal iedereen er dus opnieuw in mogen. Ondertussen werd voetweg 51, die Everberg met de Colombasite in Kortenberg verbindt, wel opnieuw geopend.”

Vorige week nog liet de brandweer in een artikel in deze krant weten dat het schepencollege gevraagd werd om slechts een deel van het bos af te sluiten, terwijl de gemeente het volledige bos afsloot. Nu blijkt dat er wel degelijk door de brandweer gevraagd werd om het hele Plantsoenbos uit voorzorg af te sluiten.