Papegaai Coco veilig en wel terug thuis

24 juni 2019

14u20

De familie De Smet uit Meerbeek heeft hun geliefde papegaai Coco terug. De grijze roodstaart was donderdag gaan vliegen, maar werd het afgelopen weekend levend en wel teruggevonden. Een opluchting voor de familie, want Coco betekent erg veel voor hen. Coco werd met de hand grootgebracht, dus het was van groot belang dat hij snel werd teruggevonden.