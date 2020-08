Pannakooien en skatepark vrolijken staycation op Robby Dierickx

15 augustus 2020

10u35 0 Kortenberg Na de Na de ‘Urban Pumper’ in Meerbeek krijgen nu Kortenberg, Everberg en Erps-Kwerps de komende weken pop-upsportinfrastructuur. Zo komen er twee pannakooien en een extra skatepark.

Nu maandag wordt een pannakooi, waarin je één tegen één kan voetballen, geplaatst op het speelterrein in de Annonciadenstraat in Everberg ter hoogte van de parochiezaal en de Chiro. In Kortenberg komt eveneens zo’n kooi, op het binnenpleintje van het Hof van Parcé. Op beide locaties blijven de kooien tot en met zondag 30 augustus staan. Ze zijn elke dag toegankelijk tussen 8 en 22 uur.

Skatepark

In Erps-Kwerps werd zaterdag op de parking van de sporthal in de Oude Baan dan weer een tijdelijk skateterrein gebouwd. Dat bestaat uit een ramp, een funbox, een quarterpipe, een rail en stars. Het skatepark blijft er tot en met donderdag 3 september staan. Jongeren zijn er tot dan dagelijks welkom tussen 8 en 22 uur. Ze moeten wel steeds een helm dragen.