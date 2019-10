Oud-burgemeester Taes reikt in boek oplossingen voor vastgeroest luchthavendossier aan: “Regeringen, doe hier iets mee” ‘Wellness aan de startbaan’ werpt blik op problematiek door ogen van buren Brussels Airport Robby Dierickx

17 oktober 2019

09u50 0 Kortenberg Maak eindelijk werk van een federale vliegwet, schaf de nachtvluchten op termijn af en geef omwonenden van de luchthaven inspraak: het zijn slechts drie van de acht oplossingen die gewezen Kortenbergs burgemeester Chris Taes in zijn boek ‘Wellness aan de startbaan’ aanreikt om het vastgeroeste luchthavendossier eindelijk los te wrikken. “Ik hoop dat de beleidsmakers met dit boek aan de slag gaan.”

Van in zijn prille jeugd woont Chris Taes (63) onder de aanvliegroute van landingsbaan 25L. Als goede buur van Brussels Airport leerde hij met de luchthaven leven en verdroeg hij ook de hinder die de vliegtuigen met zich meebrengen. Maar eind 2016 schrok de toenmalige burgemeester – Taes stond 18 jaar aan het hoofd van de gemeente Kortenberg tot hij eind vorig jaar afscheid nam van de lokale politiek – zich een hoedje toen de luchthaven plots met “té ambitieuze en té megalomane” plannen naar buiten kwam. Voornaamste doorn in Taes’ oog: de plannen om landingsbaan 25L met een kleine kilometer te verlengen richting Erps-Kwerps, waardoor 6.000 inwoners van die Kortenbergse deelgemeente en het Steenokkerzeelse gehucht Humelgem rechtstreeks bedreigd zouden worden.

Als gewezen burgemeester en als omwonende erkent Taes het economische belang van de luchthaven, maar vraagt hij ook aandacht voor het welzijn van de buurt. Daarom stelde hij samen met zijn toenmalige collega-beleidsmakers enkele jaren geleden onder meer een minderhinderplan op om de belangen van de omwonenden te verdedigen en was hij voorzitter van het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant.

Buren geen stem

Maar nu zijn sjerp aan de haak hangt, brengt Taes ook een boek over de hele luchthavenproblematiek op de markt. Met ‘Wellness aan de startbaan’ maakt hij de aartsmoeilijke evenwichtsoefening tussen ecologie en economie. “Voor alle duidelijkheid: ik ben – net zoals de meeste buren van Brussels Airport – niet tegen de luchthaven”, verduidelijkt de auteur. “Het is niet voor niets de op één na grootste tewerkstellingspool van ons land. Maar omwonenden krijgen in het hele luchthavendossier geen stem. Daar wil ik met dit boek verandering in brengen.”

In ‘Wellness aan de startbaan’ reikt de oud-burgemeester enkele oplossingen voor het vastgeroeste luchthavendossier aan. De belangrijkste is de goedkeuring van een federale vliegwet. “Want dat is dé noodzakelijke hoeksteen voor een duurzaam luchthavenbeleid. Met die vliegwet moet onder meer de ruimtelijke begrenzing van de luchthaven vastgelegd en verankerd worden, moet het onevenwicht in de verdeling van de geluidslast tussen Brussel en de Vlaamse Rand rechtgetrokken worden en moet er eensgezindheid bereikt worden over geluidsnormen. Het kan toch niet dat een vliegtuig de opgelegde vliegroutes volgt en dat de maatschappij enkele dagen later een boete van het Brussels gewest in de bus krijgt omdat het boven de hoofdstad vloog? Daarnaast moeten ook de omwonenden inspraak krijgen in het hele dossier. Zij worden namelijk nooit gehoord, terwijl zij wel de meeste hinder ondervinden.”

Nachtvluchten

Ook het uitfaseren van de nachtvluchten is volgens Taes een oplossing voor de hinder. Volgens de auteur moet nagegaan worden of het verlies van maximaal 16.000 nachtvluchten per jaar op in totaal 240.000 vliegbewegingen een onoverkomelijk probleem vormt. “Met een ander exploitatiemodel dat minder inzet op de lagekostenvluchten op piekmomenten kan men de vluchten beter spreiden over de rest van de dag en moet men niet aan capaciteit of rendement inboeten.”

“Foei, Bellot!”

De gewezen burgemeester zal zijn boek – en dus ook de acht oplossingen voor het ingewikkelde luchthavendossier – naar eigen zeggen overhandigen aan de bevoegde beleidsmakers in de nieuwe Vlaamse en de toekomstige federale regering. “Want zij moeten nu eindelijk voor een oplossing zorgen”, aldus nog Taes. “De politici kunnen dit dossier niet nog eens jaren links laten liggen. Uittredend federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) heeft de voorbije jaren werkelijk niets gedaan. Foei. Daar moet nu verandering in komen.”

Het boek ‘Wellness aan de startbaan’ is in boekvorm bij de boekhandels te koop voor 16 euro. De e-boekvorm kost 5,99 euro. Nu zaterdag (14 tot 15.30 uur) en zondag (14.30 tot 16 uur) organiseert Standaard Boekhandel in het centrum van Kortenberg twee signeersessies met de auteur.