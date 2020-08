Oppositiepartijen vragen gemeentebestuur om extra corona-overleg KAR

19 augustus 2020

16u40 0 Kortenberg De fracties van oppositiepartijen N-VA, Groen en PRO KNV in Kortenberg hebben zich begin augustus gericht tot het gemeentebestuur met het verzoek om op zeer korte termijn een extra corona-overleg te organiseren. De drie partijen betreuren dat er geen gevolg aan werd gegeven.

“Het gemeentebestuur schuift het verzoek van de gezamenlijke oppositie voor zich uit met de suggestie om pas op 1 september een extra coronasessie in te plannen, waarbij als voornaamste argument de vakantie van de burgemeester en enkele schepenen wordt aangehaald”, stelt N-VA-fractieleider Hans Vanhoof. “Helaas neemt het virus geen vakantie, en dient er continuïteit in bestuurszaken voorzien te worden. Sommige vragen verdienen een antwoord alvorens het nieuwe schooljaar aanvangt.”

Groen-fractieleider Mia Vandervelde treedt hem bij: “Onze inwoners, ondernemers en verenigingen zitten met heel wat vragen over het leven onder corona na de zomervakantie. Nog elke dag worden er op verschillende niveaus nieuwe coronamaatregelen genomen. Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en dat valt samen met de start van een nieuw werkingsjaar voor vele verenigingen. Vanuit de oppositie hebben wij vragen en punten waarover we graag ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar klaarheid krijgen.”

Commissie

“Wij hebben het gemeentebestuur vandaag onze concrete vragen en bekommernissen bezorgd. Deze wensen wij behandeld te zien in overleg via een ad hoc-commissie op 24 of 25 augustus, dus na het onderwijsoverleg en na de Veiligheidsraad, maar voor de start van het schooljaar”, besluit Vanhoof.