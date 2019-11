Opnieuw brons voor chocolatier Reen op International Chocolate Awards Robby Dierickx

20 november 2019

16u19 0 Kortenberg Reen Van Looveren uit Meerbeek heeft voor het tweede jaar op een rij World Bronze gepakt op de International Chocolate Awards. Dit jaar viel ze in Guatemala in de prijzen met haar praline op basis van een gelei van bergamot met een ganache van Voatsiperifery staartpeper uit Madagaskar.

Amper vijf jaar geleden opende Reen Van Looveren haar Chocolatier Reen in Meerbeek, maar ondertussen is het aantal behaalde medailles al niet meer te tellen. Deze week mocht ze een nieuwe prijs in haar prijzenkast zetten, want in Guatemala behaalde ze World Bronze op de International Chocolate Awards. “Alle inzendingen voor die wereldfinale waren eerdere winnaars in de regionale of nationale competities van dit jaar”, zegt Reen Van Looveren. “Maar dan begint het nog maar: je moet voldoende punten sprokkelen om als finalist uit de bus te komen. En pas dan maak je kans op een wereldmedaille.”

Madagaskar

De jury, die bestond uit onder meer chocolade-experts, banketbakkers, journalisten en chef-koks uit de hele wereld, kon haar praline op basis van een gelei van bergamot met een ganache van Voatsiperifery staartpeper uit Madagaskar duidelijk smaken. In de categorie Flavoured dark chocolate ganaches or truffles behaalde ze er immers World Bronze mee. Vorig jaar won ze ook al World Bronze met de rabarberpraline. “Twee opeenvolgende jaren doorstoten naar de wereldfinale en met medailles naar huis komen, is toch wel speciaal”, beseft ook Reen zelf.

Wie zelf eens pralines van Chocolatier Reen wil proeven, kan in de winkel in de Schoonaardestraat in Meerbeek terecht. Meer informatie: https://reen.be/.