Ook stationsparking Boogstok krijgt ondergrondse glascontainers Robby Dierickx

20 november 2019

09u53 1 Kortenberg Na de Bareelsite in Kortenberg, de Everslaan en het centrum van Everberg krijgt nu ook stationsparking Boogstok ondergrondse glascontainers. Begin december starten de werkzaamheden.

Volgens het schepencollege bieden de ondergrondse containers enkele belangrijke voordelen in vergelijking met de traditionele glasbollen. Zo is er minder geluidshinder omdat de containers zich ondergronds bevinden. Daarnaast wordt er een pak minder sluikstort achtergelaten gezien de beperkte omvang van het bovengrondse gedeelte. Aan de bovengrondse containers moeten de gemeentelijke diensten zeer frequent afval opruimen, wat de gemeente een pak kosten qua werkuren en afvoer van het afval oplevert.

Meer dan een jaar geleden werden aan de Bareelsite al ondergrondse containers geplaatst. Er werden volgens de gemeente geen problemen ondervonden qua sluikstort, geluids- of visuele hinder. Bovendien zijn de containers veel toegankelijker voor rolstoelgebruikers. Om die redenen werden dergelijke ondergrondse exemplaren ook in de Everslaan en in het centrum van Everberg geplaatst en nu volgt ook parking Boogstok in Kortenberg. De graafwerken voor de plaatsing van de ondergrondse glasbollen zullen uitgevoerd worden op maandag 2 en dinsdag 3 december. Nadien volgt de verdere afwerking van de site.