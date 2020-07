Ontsnapte minderjarige uit instelling na vier dagen nog niet gevat Kim Aerts

07 juli 2020

15u50 0 Kortenberg De tiener die zaterdagochtend uit de gesloten instelling De Grubbe in Everberg (Kortenberg) ontsnapte, is na vier dagen nog altijd op de loop.

De jongen wist zaterdag omstreeks 4.30 uur uit de gesloten instelling te ontsnappen. Over het hoe of wat wil Nele Wouters, woordvoerder bij het agentschap Jongerenwelzijn, niks kwijt. “Het onderzoek loopt verder en hij wordt actief gezocht.” De zoekactie zaterdagochtend met politiehelikopter en speurhond duurde tweeënhalf uur, maar eindigde zonder resultaat. De Grubbe verhuisde recent naar nieuwe gebouwen en de beveiliging daar zou nog enkele kinderziektes vertonen. De omheining wordt er nog onderbroken door een oud legergebouw (De Grubbe was vroeger militair domein, red.). Ook daarvoor wordt nog naar een oplossing gezocht.