Online enquête ‘Geef uw Kijk op Kortenberg’ bepaalt mee toekomst gemeente Robby Dierickx

02 juli 2019

15u51 0

Inwoners van Kortenberg kunnen vanaf nu de online enquête ‘Geef uw Kijk op Kortenberg’ invullen. Met die vragenlijst wil het schepencollege de inwoners de mogelijkheid geven om mee het beleid van de komende zes jaar te bepalen. In die enquête, die volledig anoniem ingevuld kan worden, wordt er gepeild naar wat volgens de mensen de troeven zijn van de gemeente en wat er volgens hen beter kan. De antwoorden zullen het bestuur helpen om beslissingen te nemen over Kortenberg. Wie dat wenst en bereid is om zijn adresgegevens door te geven, maakt na het invullen van de enquête kans op een Kortenbergse cadeaubon ter waarde van 10 euro. De vragenlijst staat tot en met 8 september online via www.kijkopkortenberg.be.

Daarnaast trekken verschillende beleidsmensen de komende zomermaanden naar gemeentelijke activiteiten en openbare plaatsen waar ze de inwoners via flitsinterviews aanspreken. Daarbij zullen ze een kort, krachtig maar vooral spontaan gesprek voeren over beleidsthema’s.