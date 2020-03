Ondanks coronavirus kan u vrijdag toch bloed doneren bij Rode Kruis in Kortenberg Robby Dierickx

18 maart 2020

17u04 0 Kortenberg De bloedinzameling in CC Colomba in Kortenberg van nu vrijdag wordt niet afgelast. Dat maakt het Rode Kruis bekend. Er worden wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen.

“We hebben de toestemming van burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) om de bloedinzameling van nu vrijdag door te laten gaan in cultureel centrum Colomba in Kortenberg”, zegt Nelly Lauwereys van de lokale afdeling van het Rode Kruis. “We vragen de mensen wel om via de website van het Rode Kruis of via 0800/777.00 een afspraak te maken. Ter plaatse zullen de verschillende bedden op een afstand van twee meter van mekaar geplaatst worden en ook tussen de stoelen voor de wachtenden zal voldoende ruimte zijn. De mensen die het bloed afnemen, zullen ook de nodige veiligheidsvoorschriften volgen.”

Vorige week vrijdag werd de bloedinzameling in Erps-Kwerps nog afgelast omdat de cafetaria van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes afgesloten werd voor bezoekers. De inwoners van Erps-Kwerps kunnen vrijdag wel in Kortenberg terecht om bloed te doneren.