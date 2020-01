Omleiding door wegverzakking stuurt (zwaar) verkeer via gemeenteschool: gemeente neemt meteen maatregelen Robby Dierickx

27 januari 2020

14u40 4 Kortenberg Ouders die hun kinderen maandagochtend in de lagere school De Boemerang in Meerbeek afzetten, zullen ongetwijfeld wel gemerkt hebben dat er plots een pak meer verkeer dan normaal door de Alfons Dewitstraat reed. Aanleiding was een hiaat in het signalisatieplan als gevolg van een wegverzakking in de nabijgelegen Dorpsstraat. Schepen Stef Ryckmans verontschuldigde zich meteen en zorgde voor een oplossing.

Het was N-VA-gemeenteraadslid Hans Vanhoof die de gemeente maandagochtend attent maakte op de problemen in de Alfons Dewitstraat. “De schoolgaande kinderen moesten zich een weg banen tussen de tientallen wagens die net voor schooltijd voorbij de schoolpoort raasden”, vertelt Vanhoof. “Maar ook zware vrachtwagens reden door de Alfons Dewitstraat. Na de grondverzakking die afgelopen zaterdag vastgesteld werd in de Dorpsstraat plaatste de gemeente signalisatieborden, maar die stuurden het verkeer door de dorpskern, met alle gevolgen van dien. Een ideale oplossing is het verkeer op de Leuvensesteenweg te houden. Op die manier creëer je geen gevaarlijke situaties voor een schoolpoort.”

Bus getakeld

Ook bussen van De Lijn moesten een omleiding volgen. Eén chauffeur reed zich vast in de doodlopende Goedestraat. De bus moest uit het veld getakeld worden. Schepen van Mobiliteit Stef Ryckmans (Open Vld) geeft toe dat er wat fout liep bij de signalisatie. “Het kan niet dat al het verkeer door een straat met een lagere school gestuurd wordt”, klinkt het. “Ik wil me dan ook verontschuldigen voor die hinder. Vanaf dinsdag zal er geen probleem meer zijn. In de Alfons Dewitstraat werd ter hoogte van het kruispunt met de Schoonaardestraat inmiddels een verkeersbord ‘Plaatselijk verkeer’ geplaatst. Hetzelfde gebeurde aan de andere kant van de Dewitstraat. Dat moet ervoor zorgen dat er geen doorgaand verkeer meer voor de schoolpoort rijdt. Bovendien plaatste ook de gemeente Herent op onze vraag een verkeersbord met ‘Plaatselijk verkeer’ in de Meerbeeksesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Leuvensesteenweg. Op de manier weten automobilisten daar al dat de doorgang in het centrum van Meerbeek onderbroken is. Met De Lijn hebben we tot slot ook contact gehad zodat de chauffeurs weten dat de bussen een omleiding moeten volgen.”

Ondertussen wordt nog onderzocht wat de oorzaak van de wegverzakking in de Dorpsstraat is. “Er stonden al langer werken gepland om dit soort problemen te vermijden, maar die konden pas in maart starten”, aldus nog Ryckmans. “We zullen nu bekijken of we tijdelijke herstellingwerken moeten uitvoeren in afwachting van de definitieve werken waarbij de klinkers vervangen zullen worden door asfalt.”