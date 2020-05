Nog geen oplossing voor vuil water in woningen: bewoners stellen De Watergroep in gebreke Robby Dierickx

20 mei 2020

12u57 1 Kortenberg Ondanks enkele intensieve spoelingen is er voorlopig nog geen oplossing voor enkele bewoners van de Zavelstraat in Erps-Kwerps die al maanden vuil water uit de kraan krijgen. Om die reden stellen ze De Watergroep in gebreke. De watermaatschappij laat weten dat er nog gewacht wordt op de resultaten van de spoelingen alvorens beslist wordt wat er moet gebeuren in de straat.

Vorige maand trok David Ophalvens, één van de zes bewoners van de Zavelstraat in Erps-Kwerps die al maanden met vuil water kampen, aan de alarmbel. De Watergroep beloofde toen om de leidingen grondig te spoelen en tegelijkertijd stalen af te nemen om na te gaan wat de oorzaak van het probleem is. “Bij die spoelingen, die vorige week woensdag gedaan werden, kwam heel wat vuil vrij”, zegt David Ophalvens. “Sindsdien is het water wel wat minder vuil, maar toch zweven er nog zwarte stukjes in. Volgens De Watergroep is alles opnieuw in orde, maar tegelijkertijd dient de firma wel een aanvraag voor de vernieuwing van de waterleidingen in onze straat in. Dat duidt erop dat er informatie achter gehouden wordt. Omdat we het lange wachten beu zijn, hebben we De Watergroep met een aantal buren in gebreke gesteld.”

Nieuwe waterleiding?

Schepen van Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld) deelt de bezorgdheid van de betrokken bewoners. “Want het probleem is zeker nog niet verholpen”, klinkt het. “Ook wij wachten nog op de resultaten van de spoelingen en de staalafnames. Het klopt dat De Watergroep een aanvraag voor de vernieuwing van de waterleidingen ingediend heeft, maar dat betekent niet dat er met zekerheid gewerkt zal worden.”

“We hebben die aanvraag nu al ingediend om wat tijd te winnen”, legt Kathleen De Schepper van De Watergroep uit. “Als uit de staalafnames blijkt dat er een nieuwe leiding gelegd moet worden, dan hebben we al enkele weken gewonnen door de aanvraag nu al in te dienen. Blijkt dat er toch geen werken nodig zijn, dan trekken we de aanvraag opnieuw in.”

De Watergroep verwacht begin volgende week de resultaten van de spoelingen en de staalafnames. Begin juni wordt een infovergadering met de betrokken bewoners georganiseerd en zal duidelijk gemaakt worden welke plannen de watermaatschappij met de straat heeft.