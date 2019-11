Nieuwe wegmarkeringen moeten schoolomgevingen veiliger maken Robby Dierickx

05 november 2019

15u31 1 Kortenberg Op dertien locaties rond scholen in groot-Kortenberg worden dezer dagen nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Het doel? De schoolomgevingen veiliger maken.

“Door deze markeringen aan te brengen, is het voor alle weggebruikers onmiddellijk duidelijk dat ze een school naderen“, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld). “De markeringen bestaan uit vier verschillende vormen in verschillende kleuren en zijn goed bestand tegen weer en wind. In totaal zullen we ze op dertien locaties plaatsen. Ze passen in een breder geheel van maatregelen om de schoolomgevingen veiliger te maken.”

Thermoplast

De wegmarkeringen worden met thermoplast aangebracht. Dat is een soort kunststof die vaak gebruikt wordt voor oppervlakten met reflecterende markeringen zoals zebrapaden en fietspaden. “Leerkrachten, directies en ouders zijn vragende partij voor veilige schoolomgevingen”, geeft onderwijsschepen Ann Vannerem (CD&V) mee. “We komen met deze markeringen tegemoet aan deze vraag. Het ontwerp van de markeringen is speels en past dus ook perfect bij de leefwereld van de kinderen in onze zes basisscholen.”