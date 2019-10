Neen, de gemeente heeft geen vergif gegooid: blauwgroen smurrie is gevolg van nieuwe manier van inzaaien Robby Dierickx

25 oktober 2019

13u28 0 Kortenberg “Heeft iemand hier nu vergif gegooid?” Het was hét gespreksonderwerp deze week in Kortenberg nadat heel wat inwoners en wandelaars een blauwgroene emulsie in voetwegen aangetroffen hadden. Nodeloze paniek, zo blijkt, want gaat om het gevolg van een nieuwe en zeer doeltreffende manier van inzaaien.

De telefoon van schepen Stef Ryckmans (Open Vld) stond de voorbije dagen roodgloeiend. Verontruste inwoners en wandelaars dachten immers dat er op grote schaal vergif gegooid werd op verschillende plaatsen in de gemeente. “Maar ik kon iedereen meteen geruststellen, want het gaat helemaal niet om vergif”, aldus Ryckmans. “We hebben namelijk gekozen voor de techniek van hydraulisch inzaaien. Bij die techniek wordt een mix gemaakt van graszaden, vezels en andere meststoffen, die vervolgens in een tank met water worden gemengd zodat de emulsie gespoten kan worden. Die emulsie heeft echter een onnatuurlijke blauwgroene kleur, wat voor de nodige verwarring zorgde in onze gemeente. Maar er is dus helemaal niets aan de hand.”

Het voordeel van hydraulisch inzaaien is dat grote oppervlakten, maar ook heuvelachtige of ongelijke terreinen zoals bermen of beken accuraat en snel ingezaaid kunnen worden. De kans op een mislukte bezaaiing door zware regenval is bijna onbestaande omdat de speciale emulsie een ideale en vaste basis vormt voor graszaden. Na een week beginnen de zaden al te kiemen en na drie tot vier weken is het gras klaar om gemaaid te worden.