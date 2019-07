Na 23 jaar heeft GC Colomba een nieuwe toogruimte RDK

15 juli 2019

Gemeenschapscentrum Colomba in Kortenberg heeft na 23 jaar een nieuwe toogruimte. Broodnodig, want door het intensieve gebruik door de Kortenbergse verenigingen drong een renovatie zich op.

De vorige toogruimte in GC Colomba werd in 1996 in gebruik genomen. Na 23 jaar achtte het schepencollege de tijd rijp om de toog te vernieuwen. De oorspronkelijke toog werd behouden, maar kreeg een nieuwe indeling en werd in een modern kleedje gestoken. Dankzij de bekleding in stijgerhout wordt een gezellige en warme sfeer gecreëerd.

Ook de bierkoeler in de kelder werd vernieuwd en de motoren van de koelkasten werden buiten geplaatst. Dit zorgt voor een betere koeling van de motoren waardoor ook de drankvoorraad die in de kelder wordt gestockeerd frisser zal blijven.

De vernieuwing van de toog nam drie weken in beslag. Vanaf september lopen de activiteiten van de verenigingen terug op volle toeren en zullen ze kunnen genieten van de gemoderniseerde toogruimte.