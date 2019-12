Muzikant brengt vier verenigingen waarin hij speelt voor 25ste muzikale verjaardag samen op het podium Robby Dierickx

15u32 1 Kortenberg 25 jaar is hij al muzikant en vandaag is hij ook van vier verenigingen dirigent, en dat was voor Jeroen Moons (32) uit Haacht hét sein om een groot verjaardagsconcert met vier verenigingen te organiseren. Vrijdag staan meer dan honderd muzikanten op het podium in GC Den Breughel in Haacht, een dag later in CC Colomba in Kortenberg.

Al enkele jaren speelde Jeroen Moons met het idee om al ‘zijn’ verenigingen samen op het podium te krijgen voor een groot gezamenlijk concert. Nu de 32-jarige man uit Haacht aan zijn 25ste jaar als muzikant bezig is, vond hij het dan ook het geschikte moment om van zijn droom realiteit te maken. En daar is hij nu ook in geslaagd, want vrijdag en zaterdag staan ruim honderd muzikanten van K.H. Rotselaer’s Ware Vrienden, Onze Koper Wakkerzeel, K.F. De Dalgalmen Gelrode en CONEK Kortenberg op het podium. Op vrijdag is dat in GC Den Breughel in Haacht, op zaterdag in CC Colomba in Kortenberg. De concerten starten telkens om 20 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij de muzikanten en het bestuur, via verjaardagsconcert25@gmail.com en via 0472/26.09.34.