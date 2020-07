Mondmasker vanaf donderdag verplicht op wekelijkse markt Robby Dierickx

20 juli 2020

13u15 3 Kortenberg Wie nu donderdag inkopen wil doen op de wekelijkse markt op het De Walsplein in het centrum van Kortenberg moet een mondmasker dragen. Dat heeft de gemeente beslist. Vorige week donderdag werd het dragen van een mondmasker nog sterk aangeraden.

Nu het aantal coronabesmettingen in ons land opnieuw dagelijks fors toeneemt, nemen verschillende gemeenten extra maatregelen om een verspreiding van het virus in te dijken. Kortenberg blijft voorlopig gespaard van een nieuwe opstoot, want de voorbije week werd er geen enkel coronageval ontdekt.

Toch wil het schepencollege het risico op een broeihaard voorkomen en daarom verplicht het de bezoekers van de wekelijkse donderdagmarkt om vanaf deze week een mondmasker te dragen op de markt. Wie geen mondmasker draagt, komt het De Walsplein niet op.

Ook in heel wat andere gemeenten is het voortaan verplicht om een masker te dragen op markten.