Moeder van Danny Fabry viert 100ste verjaardag… met optreden van zoon Bart Mertens

26 januari 2020

Groot feest in zorgcentrum O.L.V. Lourdes op het Dorpsplein in Erps-Kwerps. De reden? De moeder van Danny Fabry is een eeuw jong en dat werd uitgebreid gevierd in aanwezigheid van burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) die Maria De Koninck in de bloemetjes kwam zetten. Uiteraard was ook zoonlief Danny op de afspraak en hij trakteerde de bewoners van O.L.V. Lourdes meteen op een optreden van een klein uur. “Mijn moeder wordt 100 jaar maar ze ziet er nog steeds 80 jaar uit”, aldus Danny Fabry. “Ik ben blij dat ze zich nog zo goed voelt en dat ze gelukkig is in dit woonzorgcentrum. Er wordt hier goed voor haar gezorgd en haar medebewoners zijn ook fantastische mensen. Haar honderdste verjaardag verdient een muzikaal feestje voor iedereen in O.L.V. Lourdes.”