Met maand vertraging openen Leen en Remko donderdag delicatessenzaak Goesting Robby Dierickx

22 juli 2020

14u07 0 Kortenberg In de Zavelstraat in Erps-Kwerps openen Leen Slachmuylders en Remko Wouters donderdag delicatessenzaak Goesting. Je kan er terecht voor dagvers brood, kazen, vers vlees, tapas en ambachtelijke producten.

Al enige tijd waren Leen Slachmuylders, zelf opgegroeid in Erps-Kwerps, en Remko Wouters op zoek naar een pand in de Kortenbergse deelgemeente om een delicatessenzaak op te starten. Uiteindelijk botsten ze op een gebouw in de Zavelstraat. Leen en Remko, die ook al de Spar in Berg uitbaten, gooien donderdag de deuren van ‘Goesting’ open. “De naam is vanzelfsprekend: we hebben bijzonder veel zin om aan dit avontuur te beginnen”, zegt Leen. “Eigenlijk hadden we midden juni de deuren al moeten openen, maar door het coronavirus liepen we een maandje vertraging op.”

Goodiebag

Een feestelijke opening zal het – opnieuw door het coronavirus – niet worden, maar dat laten de uitbaters niet aan hun hart komen. “We staan te popelen om de eerste klanten te ontvangen”, klinkt het. “De eerste duizend bezoekers ontvangen een goodiebag. Wie onze winkel binnen wandelt, krijgt een nummer en zal vervolgens door één van de medewerkers bediend worden. We beschikken namelijk over verschillende togen en willen zo vermijden dat klanten telkens opnieuw moeten aanschuiven.”

In het assortiment: dagvers brood, gebak en patisserie, kazen, vers vlees, charcuterie, salades, zuiderse tapas, wijnen, bubbels en ambachtelijke producten zoals choco, koekjes en confituren. Daarnaast bieden de uitbaters ook een traiteurdienst aan. In hun keuken bereiden ze allerlei warme gerechten.

Goesting is elke week van dinsdag tot zaterdag van 7.30 tot 18 uur open en op zondag van 7.30 tot 13 uur.