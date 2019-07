Meerbekenaren moeten vanaf nu naar een andere gemeente voor een frisse pint: Junus en Michaela sluiten met Victoria enige café van het dorp Robby Dierickx

01 juli 2019

16u58 0 Kortenberg Inwoners van Meerbeek die de komende weken een frisse pint willen drinken, zullen dat in een andere gemeente moeten doen. Zondag tapten Junus Majandinov en zijn vriendin Michaela voor het laatst pintjes in café Victoria, waardoor Meerbeek het momenteel zonder kroeg moet stellen. Of er een overnemer komt, is nog onduidelijk.

Ongeveer een jaar geleden namen Junus Majandinov (28) en zijn vriendin Michaela café Victoria in de Sint-Antoniusstraat in Meerbeek over. Met Junus stond een bekende Kortenbergenaar achter de toog, want de twintiger werd in 2017 Europees kampioen kickboksen. En laat die sport nu net één van de redenen zijn waarom het koppel stopt met de uitbating van café Victoria. “Ik mis het kickboksen veel te hard”, geeft Junus toe. “Omdat ik heel wat uren achter de toog klopte, was het onmogelijk om voldoende te trainen. Ik kon slechts één keer per week mijn bokshandschoenen aantrekken, soms zelfs slechts één keer om de twee weken. Ik wil ook opnieuw wat meer vrije tijd met mijn vriendin doorbrengen. Dat lukt het laatste jaar amper.”

Ik mis het kickboksen veel te hard. Omdat ik heel wat uren achter de toog klopte, was het onmogelijk om voldoende te trainen. Ik kon slechts één keer per week mijn bokshandschoenen aantrekken, soms zelfs slechts één keer om de twee weken. Ik wil ook opnieuw wat meer vrije tijd met mijn vriendin doorbrengen. Dat lukt het laatste jaar amper Junus Majandinov

Daarnaast draaide het café volgens Junus ook niet voldoende om er van te kunnen leven. “Financieel was het heel moeilijk”, geeft hij toe. “We hadden er eigenlijk meer van verwacht. Maar het is duidelijk dat een café van nu niet meer te vergelijken valt met een café van vroeger.”

Steun van klanten

De uitbaters laten ook nog weten dat het een zware, emotionele beslissing was om de deuren definitief te sluiten. “We hebben het voorbije jaar heel wat leuke mensen leren kennen en willen al onze klanten dan ook bedanken omdat ze ons tot het laatste moment bleven steunen”, klinkt het.

Nu de deuren definitief op slot zijn, moeten de inwoners van Meerbeek het dus opnieuw zonder café stellen. Dat was vijf jaar geleden ook al even het geval. Toen werd uiteindelijk relatief snel een uitbater gevonden. Of er nu naar een overnemer gezocht wordt, is niet duidelijk. Voorlopig zullen de inwoners van Meerbeek dus elders een frisse pint moeten drinken.