Man zwaargewond nadat hij over rotonde vliegt met wagen RDK & ADPW

13 augustus 2019

Een man uit Kortenberg is dinsdagavond laat, zo omstreeks 23.05 uur, zwaargewond geraakt aan zijn been nadat hij met zijn wagen over de rotonde aan D’Ieteren op de Leuvensesteenweg in Erps-Kwerps vloog. De man kwam van Kortenberg toen hij om een onbekende reden de controle over het stuur verloor. Hij vloog met zijn Toyota over de rotonde en knalde tegen de middenberm van de Wijnegemhofstraat. De man liep hierbij zware verwondingen op aan het been. De brandweer van Zaventem moest de man uit het voertuig bevrijden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval moet het verkeer langs een kant over de rotonde rijden. De Wijnegemhofstraat is afgesloten voor alle verkeer.