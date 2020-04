Man klaagt De Watergroep aan voor kwaliteit van drinkwater in Erps-Kwerps: “Voor die eenmalige korting van 25 euro heb ik vriendelijk bedankt” Joris Smets

24 april 2020

12u50 0 Kortenberg In Erps-Kwerps, een deelgemeente van Kortenberg, heeft een man De Watergroep aangeklaagd voor de kwaliteit van het drinkwater. Zes huizen in de Zavelstraat krijgen drinkwater van zeer slechte kwaliteit uit de kraan, zoals op bovenstaande foto is te zien die de man aan onze redactie bezorgde. “De Watergroep blijft maar rond de pot draaien”, aldus de man die na anderhalf jaar een eenmalige korting van 25 euro aangeboden kreeg van De Watergroep. Stef Ryckmans (Open VLD), schepen van wegen en waterlopen in Kortenberg stelt dat hij zelf ook al ter plaatse is geweest en met dat water zeker niet zijn tanden zou willen poetsen.

De kwaliteit van het drinkwater bij zes huizen in de Zavelstraat in Erps-Kwerps laat te wensen over, dat stelt een man die er woont. “Bij het eerste onderhoud zei de technieker al dat we teveel vuil binnenkrijgen in het drinkwater”, zegt de man. “Sinds vorige zomer heb ik veel contact proberen leggen met De Watergroep, inclusief foto’s, maar er komt nog maar weinig reactie. Ze zijn wel al een paar staalafname’s komen doen en enkele keren komen spoelen, maar nog steeds ziet het drinkwater uit de kraan er zo uit. De uitslagen van die staalafname’s krijgen we ook niet te zien.

Hij heeft alle redenen om bezorgd te zijn over de kwaliteit van het water dat daar uit de kraan komt. Ik zou er zelf niet mijn tanden mee willen poetsen Stef Ryckmans (Open Vld)

Klacht

“We blijven ermee zitten”, stelt de man. “In mails hebben ze al gezegd dat de kwaliteit van het water goed is, terwijl we dat uit de kraan krijgen. Het water dat op de foto te zien is, is hetgeen uit de leidingen komt voor het water onze voorfilter passeert. Het is dus al het vuil geconcentreerd. Wij zien dankzij onze voorfilter wat voor vuil er allemaal inzit, onze buren zonder voorfilter zien dit niet maar zij maken zich ook zorgen. Een van hen heeft zelf het heft in handen genomen en hij kwam al tot de bevinding het loodgehalte in het water hoog is. Dat kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Gisteren is er eindelijk een geaccrediteerde persoon van De Watergroep staalafname’s komen doen. Hij zei direct dat er ernstige problemen zijn. De Watergroep blijft maar rond de pot draaien en steekt het op ’interne herstructureringen’ waardoor het wat verloren is gegaan. Daar mag ik als klant toch niet de dupe van zijn? Als klap op de vuurpijl hebben ze mij een eenmalige korting van 25 euro aangeboden... daarvoor heb ik bedankt. Dit is echt niet oké en daarom heb ik officieel klacht neergelegd bij de Vlaamse Ombudsdienst en de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat is volgens mij ook de reden dat er nu eindelijk een specialist is langs geweest.”

Kortenberg

Stef Ryckmans (Open Vld), schepen van waterlopen in Kortenberg, treedt de man bij. “Hij heeft alle redenen om bezorgd te zijn over de kwaliteit van het water dat daar uit de kraan komt”, zegt Ryckmans. “Een paar maanden ben ik zelfs ter plaatse geweest. Met dat water zou ik toch niet mijn tanden willen poetsen. De verstandhouding tussen de gemeente Kortenberg en De Watergroep was even op het verkeerde pad geraakt. Er zijn interne herstructurering geweest in De Watergroep en we hebben nu wel een goede dialoog met hen. Als gemeente willen we deze mensen daar zeker mee helpen. De Watergroep moet haar verantwoordelijk nemen. Ik ben er ook bezorgd over en dit dossier volgen we zeker op.

Watergroep

De Watergroep bevestigt in een reactie het probleem met het drinkwater in De Zavelstraat, maar stelt dat zij van nog maar van één woning een officiële melding hebben gekregen. “In juni 2019 kregen we de eerste klacht binnen van de man”, zegt De Watergroep. “We zijn al verschillende keren de leidingen gaan spoelen, maar een paar maanden later geeft de man aan dat er terug problemen zijn met het drinkwater. We hebben al twee keer een analyse van het water gedaan en het is bacteriologisch volledig conform. Gisteren is er een specialist stalen gaan nemen en daarvan krijgen we de resultaten volgende week binnen. We plannen binnenkort ook een intensere spoeling dan de voorbije keren.”