Man die oldtimertractors restaureert, ziet levenswerk in rook opgaan na brand in loods ADPW & RDK

15 oktober 2019

16u22 5 Kortenberg Bij een brand in de Kammestraat in Erps-Kwerps is dinsdagnamiddag een 72-jarige man gewond geraakt. Buurtbewoners hoorden een drietal knallen uit de hangar waar de man zijn dagelijks oldtimertactors restaureert.

“Omstreeks 13.50 is er een brandmelding binnengekomen vanuit een grote loods met oldtimertractoren. De brand was snel onder controle, maar vier tractoren raakten erg zwaar beschadigd door het vuur. Ook de loods liep redelijk wat schade op. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is vooralsnog onduidelijk. De man was op dat ogenblik in de loods aanwezig”, zegt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

“De eigenaar geraakte verbrand aan het hoofd. Hij werd met de ambulance naar het Gasthuisbergziekenhuis gebracht”, zo bevestigt Johan Vanhumbeeck, commissaris van de lokale politiezone HerKo (Herent-Kortenberg). “De brand heeft zo’n uurtje geduurd. Er kwamen gelukkig geen giftige dampen vrij en ook de nabijgelegen landingsbaan van de luchthaven van Zaventem ondervond uiteindelijk geen last van het vuur. De Kammestraat werd omstreeks 14.50 uur vrijgegeven”, geeft Vanhumbeeck nog mee.