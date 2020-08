Maand lang ernstige verkeershinder op Leuvensesteenweg Kim Aerts

24 augustus 2020

15u10 0 Kortenberg Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf donderdag 27 augustus tot en met 1 oktober 2020 herstellingswerken uit aan de betonplaten op de Leuvensesteenweg in Kortenberg, tussen de Prinsendreef en de Stationsstraat. Er wordt ernstige verkeershinder verwacht.

De herstellingswerken worden uitgevoerd in zowel de rijrichting van Brussel als in die van Leuven. Daarnaast worden de betonplaten op het middenvak ook hersteld. Tijdens de werken rijdt het verkeer langs de werfzone via versmalde rijstroken, in beide rijrichtingen, of via tijdelijke verkeerslichten. Dat is afhankelijk van de lengte van de werfzone. De Leuvensesteenweg en beide kruispunten van de Stationsstraat en de Prinsendreef blijven tijdens de werken steeds open, maar hinder is mogelijk. Dat hangt af van de verkeersintensiteiten en het verdere verloop van de coronacrisis. Omdat de werken tijdens de volledige maand september lopen, wordt er aanzienlijke hinder verwacht, laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten.

Gescheiden fietspad

Fietsers hebben steeds toegang tot het vrijliggende fietspad langs de Leuvensesteenweg. In de zone dicht bij de Stationsstraat komt het fietspad terug op de betonnen rijweg. Hierdoor moeten fietsers op de rijbaan rijden. Er wordt een parkeerverbod uitgevoerd in deze zone en het fietspad zal veilig afgescheiden worden van de rijbaan met een fietscorridor. Binnen de werfzone geldt een parkeerverbod en kunnen sommige opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. De aannemer verwittigt de omwonenden tijdig met een brief indien hun oprit binnen een herstellingszone valt. Door de coronamaatregelen is het niet steeds mogelijk om materiaal te verkrijgen bij de centrale, waardoor de planning van de werken mogelijk kan veranderen.