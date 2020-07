Lockdown of niet: chocolatier Reen haalt opnieuw drie medailles binnen Robby Dierickx

27 juli 2020

14u17 1 Kortenberg Chocolatier Reen Van Looveren uit Meerbeek heeft opnieuw drie internationale medailles binnengehaald. “Na maanden van onzekerheid door het coronavirus is dit een fijne opsteker”, klinkt het.

Het was op de Beneluxwedstrijd van de International Chocolate Awards dat Reen Van Looveren onlangs drie medailles in ontvangst mocht nemen. “Het Duiveltje en de Zoethoutpraline leverden een zilveren medaille op”, aldus Reen. “Die eerste is een zomerse praline op basis van een pikante karamelchocolade met een laagje confituur van passievruchten. De Zoethoutpraline is mijn persoonlijke favoriet, die ik maak met een infusie van zoethout in een veertig procent melkchocolade van Ecuadoriaanse origine. Tot slot viel onze Speculoospraline blijkbaar ook in de smaak want daarmee scoorde ik brons.”

Dankzij de drie medailles mag Reen Van Looveren later dit jaar naar de wereldfinale. “Dit alles is een enorme boost voor de moraal”, vertelt ze. “Na die gekke maanden van onzekerheid en kwakkelende verkoop is dit een fijne opsteker die ons goesting geeft in het volgende chocoladeseizoen.”

In totaal behaalde Chocolatier Reen de voorbije jaren al twaalf medailles, waaronder twee ‘World Bronze’ in 2018 en 2019.