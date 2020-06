Lions Club levert ontbijt aan huis en schenkt opbrengst aan Hét Ontmoetingshuis Robby Dierickx

23 juni 2020

14u10 5 Kortenberg Nu zondag levert Lions Club Kortenberg ontbijtpakketten aan huis om op die manier Hét Ontmoetingshuis in Leuven een financieel duwtje in de rug te geven. De opbrengst gaat immers integraal naar het ‘open’ huis voor personen met jongdementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden.

Een rijkelijk gevuld ontbijtpakket voor twee personen kost 40 euro. Voor één persoon betaal je 21 euro. Wie een fles Cava wil, moet 15 euro extra betalen. De meeste producten in de ontbijtmand werden bij lokale handelaars aangekocht. Wie een ontbijtpakket bestelt, kan kiezen om het zelf op te halen aan gemeenschapscentrum Colomba in Kortenberg of om het thuis te laten leveren tussen 8 en 9.30 uur. Er wordt geleverd in een straal van 12 kilometer rond Kortenberg.

De opbrengst van het hele project gaat naar Hét Ontmoetingshuis in Leuven. Dat ‘open’ huis zet zich in voor personen met jongdementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden.

Een ontbijtpakket bestellen kan hier.