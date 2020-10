Leerlingen lagere school De Boemerang verhuizen in herfstvakantie, kleuters pas in krokusvakantie Robby Dierickx

06 oktober 2020

14u31 0 Kortenberg In de herfstvakantie verhuizen de leerlingen van de lagere school van gemeenteschool De Boemerang in Meerbeek van het toekomstige kleuterblok naar het gerenoveerd kloostergebouw. Na een opfrisbeurt van de nieuwbouw kunnen de kleuters vervolgens van hun huidige vestiging in de Dorpsstraat naar de Alfons Dewitstraat verhuizen. Die verhuisoperatie staat evenwel pas voor de krokusvakantie gepland.

Normaal gezien hadden alle leerlingen en kleuters van gemeenteschool De Boemerang in Meerbeek vandaag al in hun nieuwe klassen moeten zitten, maar het coronavirus gooide de hele timing overhoop. Door late leveringen van materialen duurde de renovatie van het kloostergebouw langer dan gepland. Daardoor krijgen de leerlingen van de lagere school vandaag nog les in het toekomstig kleuterblok in de Alfons Dewitstraat. “Maar in de herfstvakantie verhuizen ze naar het gerenoveerde kloostergebouw”, zegt onderwijsschepen Ann Vannerem (CD&V). “Aansluitend krijgen de toekomstige kleuterklassen, waarin de lagere school nu ruim een schooljaar onderdak had, een opfrisbeurt.”

Feestdagen

Die werken zouden relatief snel afgerond worden, maar toch verhuizen de kleuters niet in de kerstvakantie van de oude gebouwen in de Dorpsstraat naar de nieuwbouw in de Alfons Dewitstraat. “Door de feestdagen is het onmogelijk om de volledige verhuis in de kerstvakantie in te plannen”, aldus nog Vannerem. “Daarom hebben we samen met de directie van de gemeenteschool beslist dat de kleutertjes pas na de krokusvakantie kennis zullen kunnen maken met hun nieuwe klaslokalen. Tot dan hebben ze onderdak in het gebouw in de Dorpsstraat.”