Leerlingen dagelijks te laat op school door werken: schoolbus De Lijn vertrekt 7 minuten vroeger

16 oktober 2019

Schoolbus 516, die tussen Everberg en Haacht rijdt, vertrekt tot aan de herfstvakantie uitzonderlijk elke dag zeven minuten vroeger. De reden? De leerlingen komen dagelijks te laat aan op de Don Bosco-school in Haacht. Dat is het gevolg van een omleiding die de bus van De Lijn moet volgen. Omdat er in de Zavelstraat in Erps-Kwerps gewerkt wordt en het schepencollege extra verkeer vreesde voor de schoolpoort van De Klimop werd beslist om de Kwerpsebaan voor en na schooltijd als schoolstraat in te richten. Ook de schoolbus mag om die reden niet door de Kwerpsebaan rijden.

Om te vermijden dat de leerlingen ook de komende dagen steevast te laat op school aankomen, heeft De Lijn beslist om de schoolbus elke dag zeven minuten vroeger dan normaal te laten vertrekken. Zo vertrekt de bus niet langer om 7.17 uur aan halte Aan de Leeuwen in Everberg, maar wel om 7.10 uur. De werken in de Zavelstraat zijn rond 31 oktober klaar, waardoor de schoolbus na de herfstvakantie opnieuw op haar normale uur vertrekt.