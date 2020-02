Leegstandsbelasting loont: al ruim honderd woningen van leegstandsregister geschrapt Robby Dierickx

14 februari 2020

16u01 2 Kortenberg De voorbije jaren heeft de gemeente Kortenberg al meer dan honderd woningen van het leegstandsregister kunnen schrappen. Volgens schepen van Wonen Kristien Goeminne (CD&V) het bewijs dat de aanpak tegen leegstand loont. Vandaag staan nog zo’n zeventig woningen op het register.

“Woningen die langer dan één jaar te koop zijn of leeg staan, komen op de leegstandslijst terecht”, aldus schepen Goeminne. “De eigenaars krijgen in eerste instantie een bericht dat hun woning op het leegstandsregister geplaatst werd. Ondernemen ze geen actie, dan moeten ze een jaarlijkse heffing van minstens 1.500 euro betalen. De bedoeling van die taks is niet zomaar geld te innen, maar wel om zoveel mogelijk woningen op de markt te krijgen. En dat loont blijkbaar, want de voorbije jaren werden al ruim honderd woningen van die lijst geschrapt omdat ze bewoond waren.”

Uitzonderingen

Vandaag staan er nog zeventig woningen op het leegstandsregister. Vorig jaar betaalden vijftig eigenaars de heffing. “In sommige gevallen staan we een uitzondering toe op het betalen van de belasting”, verduidelijkt Goeminne. “Dat kan onder meer wanneer de renovatie meer dan een jaar in beslag neemt of wanneer de vergunningsprocedure blijft aanslepen.”

Dankzij een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten krijgen eigenaars van huizen ook informatie over hoe ze leegstand kunnen aanpakken. Zo kunnen ze hun woning bijvoorbeeld via een sociaal verhuurkantoor verhuren.