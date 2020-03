Ledergroothandelaar Stolz importeert dagelijks honderden rundshuiden uit Noord-Italië: “Lockdown zorgt nog niet voor problemen” Robby Dierickx

09 maart 2020

14u43 0 Kortenberg Met een bang hart volgt de directie van Stolz, de meubelwinkel en ledergroothandelaar uit Kortenberg, de evolutie rond het coronavirus in Noord-Italië. Dagelijks importeert Stolz immers honderden rundshuiden uit een gebied dat in quarantaine geplaatst werd. “Maar die maatregelen lijken toch minder drastisch dan voorspeld, want de productie ligt er niet stil”, zegt Koen Maes van Stolz.

Al jaren importeert Stolz dagelijks honderden rundshuiden uit Arzignano, een stad in de regio Veneto. In die regio zijn verschillende provincies sinds vorige week in lockdown door de uitbraak van het coronavirus, maar de provincie Vicenza – waarin Arzignano ligt – behoort momenteel nog niet tot de rode maar wel de oranje zone. “En dat is toch een verschil, want de productie in de fabriek ligt er niet stil”, zegt Koen Maes. Hij belde maandagochtend naar enkele Italiaanse collega’s om informatie over de maatregelen en de gevolgen voor zijn firma te verkrijgen.

“In de provincie Vicenza werden tot hiertoe weinig besmettingen vastgesteld. Dit wil dan ook zeggen dat productiebedrijven – mits de nodige voorzorgen – mogen verder produceren. Het sociale leven is er wel nagenoeg tot nul herleid. Scholen zijn gesloten en het publieke leven ligt volledig stil. Professionele contacten zoals bedrijfsbezoeken en vergaderingen worden er tot een minimum beperkt en binnen de bedrijven worden maatregelen genomen zoals niet samen eten in de refter en werknemers slechts in kleine groepjes laten werken. Maar aangezien de lederproductie een hoogtechnologisch proces is waarin niet al te veel mensen betrokken zijn, zijn er momenteel niet echt gevolgen voor de sector.”

Geen reizen meer

Ook qua transport zijn er volgens Stolz geen problemen. De chauffeurs moeten wel mondmaskers dragen bij contact met andere personen en moeten beschermende handschoenen aandoen. De firma Stolz nam zelf ook maatregelen door het coronavirus zoals onder meer het afschaffen van alle internationale reizen. “Voorts volgen we de situatie in Noord-Italië uiteraard op de voet”, besluit Koen Maes.