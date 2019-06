Lagere scholen krijgen cheque van Mooimakers voor ‘Operatie Proper’ RDK

19 juni 2019

15u33 0



De gemeentelijke basisschool De Regenboog en GO!-basisschool Hertog Jan in Kortenberg hebben onlangs van het schepencollege een cheque van Mooimakers gekregen voor het project ‘Operatie Proper’. Beide scholen zetten zich de voorbije maanden in om het zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Samen met Mooimakers werd een actieplan opgesteld. De scholen kregen ook allerlei soorten ondersteuning zoals opruimmateriaal en educatieve pakketten. Om de leerlingen te bedanken voor hun inspanningen kregen de scholen een cheque van Mooimakers. De Regenboog kreeg 1.500 euro, terwijl Hertog Jan 723 euro aan haar bankrekening mag toevoegen. De effectieve beloningen zullen in oktober aan de scholen worden overgemaakt worden door afvalintercommunale EcoWerf.