Laatste fase metamorfose rusthuis vier jaar later dan gepland gestart na erfgoedkwestie Robby Dierickx

04 maart 2020

15u19 1 Kortenberg In het centrum van Erps-Kwerps is een aannemer gestart met de afbraakwerken aan woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Vier jaar later dan gepland, weliswaar. Het gevolg van een erfgoedkwestie. In de plaats van de oude rusthuiskamers komen 43 assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum voor vijftien personen.

Zeven jaar geleden werd de eerste nieuwbouw van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Erps-Kwerps geopend en drie jaar later werd de tweede fase van de metamorfose van het rusthuis afgerond. De directie had gehoopt dat de derde en laatste fase – de bouw van 43 assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum – aansluitend aangevat kon worden, maar dat was niet het geval. “Door een erfgoedkwestie hebben we vier jaar moeten wachten”, zegt directrice Martine Engelen. “Het voormalige pensionaatgebouw is geen geklasseerd pand, maar staat wel op een erfgoedlijst vermeld waardoor er verschillende voorwaarden aan gekoppeld werden. Na heel wat overleg zijn we nu uiteindelijk toch kunnen starten met de verbouwingen.”

Najaar 2021

Het oude rusthuisgebouw wordt momenteel afgebroken, maar het voormalige pensionaat blijft behouden. “In de plaats van het oude rusthuis komen de serviceflats en het dagverzorgingscentrum voor vijftien personen”, aldus nog Engelen. “Verwacht wordt dat de werken in het najaar van 2021 afgerond kunnen worden. In september dit jaar organiseren we alvast een infovergadering voor de inwoners van Erps-Kwerps.”

Het rusthuis telt momenteel 154 kamers. In het nieuwe pand komen geen nieuwe rusthuisbedden, maar dus wel 43 assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum.