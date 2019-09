Kwerpsebaan wordt tijdelijk schoolstraat tijdens bouw HST-fietstunnel Robby Dierickx

16 september 2019

10u36 2 Kortenberg Om de veiligheid van de schoolgaande kinderen in Erps-Kwerps te kunnen garanderen, heeft het schepencollege van Kortenberg beslist om in de Kwerpsebaan vanaf maandag 23 september een schoolstraat in te richten. Eind deze maand start immers de bouw van een brug op de HST-fietssnelweg in de Zavelstraat, waardoor er meer verkeer in de Kwerpsebaan verwacht wordt.

Na de bouw van een fietsbrug onder de Kouterstraat in Erps-Kwerps is binnenkort de Zavelstraat aan de beurt. Die twee bruggen maken de HST-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel een pak veiliger en aantrekkelijker. Voor de werken moet de Zavelstraat echter een viertal weken afgesloten worden, waardoor het schepencollege verwacht dat er meer verkeer via de Kouterstraat en de Kwerpsebaan richting de rotonde aan de Mechelsesteenweg zal rijden. Daardoor zou er ook een pak meer verkeer voor de schoolpoort van De Klimop rijden, wat tot gevaarlijke situaties zou leiden. Daarom werd beslist om de Kwerpsebaan tijdens de werken als schoolstraat in te richten.

Omleiding

Concreet wordt de straat tussen de Oudebaan en Vrededal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag verkeersvrij gemaakt tussen 8.15 en 9 uur en tussen 15.15 en 16 uur. Op woensdag is dat van 8.15 tot 9 uur en van 11.30 tot 12.15 uur. Bewoners die in dit gedeelte wonen, zullen de straat wel nog in en uit kunnen rijden. Wie niet in dit gedeelte woont, moet de omleiding via de Leuvensesteenweg, de Stationstraat, de Frans Mombaersstraat, de Peperstraat, de Nederokkerzeelsesteenweg, de Kasteelstraat en de Kouterstraat volgen.

In diezelfde periode wordt ook de Vilvoordsebaan fysiek afgesloten tussen huisnummers 6 en 8 omdat het verkeer zich volgens de gemeente een weg via die straat zal zoeken.