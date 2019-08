Kruispunt Leuvensesteenweg-Stationsstraat wordt heraangelegd ADPW/RDK

19 augustus 2019

15u10 8 Kortenberg Op vraag van de gemeente Kortenberg zal AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) het kruispunt van de Leuvensteenweg (N2) en de Stationsstraat opnieuw aanleggen op woensdag 28 augustus.

“Nadat we de noodzaak hadden aangekaart tijdens onze regelmatige meetings, waren we aangenaam verrast dat AWV vrij snel deze vrij gevaarlijke situatie wou aanpakken. Meer nog: op onze vraag zal AWV een stapje verder gaan en ook het wegdek tot en met het zebrapad heraanleggen, zodat ook daar de diepe groeven in het wegdek tot het verleden zullen behoren”, zo deelt schepen van Mobiliteit Stef Ryckmans (Open Vld) mee. Deze werken zullen een dag duren.

“Uiteraard zal dit voor hinder zorgen. Inrijden via de Leuvensesteenweg zal niet mogelijk zijn. Er worden meerdere omleidingen voorzien. De Stationsstraat zelf zal via de noordkant, de zijde van het station, toegankelijk blijven tot aan de werfzone, waardoor alle parkings, handelaars, garages en praktijken gewoon bereikbaar zijn. De gemeente is zeer blij dat deze werken nog voor de start van het nieuwe schooljaar zullen worden afgerond. De voetgangers en fietsers zullen dit zeker appreciëren”, meent Ryckmans.