Kortenbergse ‘knikjes’ op HST-fietsroute weggewerkt: “Veiliger, vlotter, platter en korter” Robby Dierickx

25 mei 2020

12u10 0 Kortenberg Op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel is ‘ergernis nummer 1’ – de zogenaamde Kortenbergse knikjes – eindelijk weggewerkt. Fietsers kunnen voortaan door twee gloednieuwe fietstunnels langs het spoor rijden. Die besparen hen niet alleen een omweg van 800 meter, maar maken de route bovendien een pak veiliger.

Wie tot voor kort van Leuven naar Brussel fietste via de HST-fietsroute langs het spoor moest in Erps-Kwerps twee keer omrijden: zowel ter hoogte van de Kouterstraat als in de Zavelstraat. Op beide locaties moesten de fietsers de straat oversteken. Tijdens een bevraging van de provincie bleek dat die ‘knikjes’ voor de fietsers de grootste ergernis op het traject waren. Maar die zijn voortaan verleden tijd. De voorbije maanden werden immers twee fietstunnels onder de bestaande bruggen over het spoor geplaatst. “In plaats van de spoorwegroute te moeten verlaten, een drukke straat over te steken en opnieuw richting spoorweg te fietsen, kunnen fietsers nu gewoon rechtdoor, zonder interactie met het autoverkeer”, zegt Stef Ryckmans (Open Vld), schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken van Kortenberg. “Veiliger, vlotter, platter en korter.”

“De fietssnelweg, een veelgebruikte woon-werkroute, telt dagelijks zowat 1.000 fietsers ter hoogte van Erps-Kwerps en dat aantal neemt alleen maar toe”, vult gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) aan. “Meer verkeersveiligheid en een vlottere fietsrit, die nu bovendien zo’n 800 meter korter is, hebben een groot effect op het fietscomfort van de vele gebruikers. Een investering van 2,7 miljoen euro die we vanuit het Fietsfonds graag financieren.”

Grote knik

Daarnaast werd ook de ‘grote knik’ ter hoogte van de Everbergstraat en de Kwerpsebaan tot aan het station van Kortenberg deels weggewerkt. Zo kwam er tussen de Everbergstraat en het tractiestation van Infrabel een nieuw, 4 meter breed fietspad langs de sporen. Via het bestaande wegje takt de HST-route opnieuw aan op de Kwerpsebaan. Later zal de route langs de spoorweg nog verder aangelegd worden tot aan het station van Kortenberg. Daarvoor moeten eerst nog enkele gronden verworven worden, wat de nodige tijd vraagt.

Om de route ook ’s nachts veilig toegankelijk te maken, is tussen het station van Erps-Kwerps en het station van Kortenberg ook verlichting voorzien. Er werd gekozen voor dynamische volgverlichting. Dit is verlichting die standaard is gedimd of gedoofd, maar oplicht zodra de sensoren een fietser detecteren.