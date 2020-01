Kortenbergenaren wensen elkaar gelukkig nieuwjaar op ‘Dag 5’ Robby Dierickx

03 januari 2020

Geen ‘Dag 1’ dit jaar in Kortenberg, maar wel ‘Dag 5’. De voorbije jaren wensten de Kortenbergenaren elkaar traditiegetrouw op 1 januari een gelukkig nieuwjaar tijdens het evenement ‘Dag 1’, dit jaar kiest de gemeente ervoor om het evenement op de eerste zondag na de jaarwisseling te organiseren. En dus worden alle inwoners komende zondag uitgenodigd om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten in gemeenschapscentrum Colomba. Het thema dit jaar is een betoverend bos met bijhorende animatie, hapjes en drankjes. Iedereen is welkom tussen 16 en 18 uur.